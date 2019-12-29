Темникова в тематическом образе сверкнула голыми ягодицами

В кадре артистка позирует в большой черной футболке, из-под которой кокетливо выглядывают ее обнаженные ягодицы. Лицо бывшая солистка группы "Серебро" прикрывает картонной черной маской в виде знаменитого героя компании Disney Микки Мауса. По всей видимости, звезда отечественного шоу-бизнеса таким образом хотела представить в облике символа будущего года.
"Идеальный подарок на Новый год. Новое лекало. Теперь моя любимая. Обожаю. Горжусь. Пусть у вас все будет хорошо в 2020. А если подкрадется стресс – покажите ему (средний палец – прим.ред.)и ничего не бойтесь, ведь на вас символ года. И жмякайте Микки почаще. Наощупь он оочень кайфовый" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала Елена в своем инстаграм-аккаунте.
Поклонники закономерно пришли в восторг от образа любимой знаменитости. Многие высказали комплименты в адрес артистки.
" Супер, твои почти , ягодицы!!! ", "Попку поближе) ", " С такой мышкой все счастливыми будем😍", " Растопила лед вокруг🔥 ", " Самая лучшая!😘😍💦👄❤️👅👄🤤", " а можно больше наподобие фоток?🔥🤤🤤🍑 просто💥 ", " Ох всем твоего мышонка хочется пожмакать😜 ", – высказались восторженные комментаторы.
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Идеальный подарок на Новый год. Уже на сайте @temnikovashop ссылка в строис. Новое лекало. Теперь моя любимая. Обожаю. Горжусь. Пусть у вас все будет хорошо в 2020. А если подкрадется стресс – покажите ему��и ничего не бойтесь, ведь на вас символ года. И жмякайте Микки почаще. Наощупь он оочень кайфовый.
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