Обнародованы детали коварного заговора Собчак против Фадеева

Экс-участник шоу "Дом-2" певец Олег Майами заявил, что журналистка Ксения Собчак плетет интриги против музыкального продюсера Максима Фадеева. Телеведущая собирает артистов, у которых остались претензии к музыкальному менеджеру.

По словам Олега Майами, не так давно ему позвонил представитель Ксении Собчак. Певца пригласили учувствовать в неком проекте. Вокалист отметил, что готовится "саботаж" против Максима Фадеева. В заговоре участвуют бывшие артисты лейбла MALFA.

"Собчак готовит какой-то проект с Наргиз против Макса. Меня на эту движуху звали. Я не знаю, наверное, они подключат еще и Темникову", - сказал Олег Майами в ютуб-шоу "Ходят слухи".

Майами не стал скрывать, что к коварной телеведущей у него есть личная неприязнь. Ксения Собчак говорила гадости у него за спиной. Вокалист напомнил журналистке, что та тоже начинала карьеру на шоу "Дом-2".

"Я встречался как-то с одной популярной певицей, а Собчак ее подруга. И Собчак сказала: "Что за непородистый парень у тебя снялся в клипе?" Она всегда почему-то ко мне так относилась и отзывалась. Ксюша, ты вспомни, что мы с тобой с одной точки сбора. Вспомни, где мы виделись, Ксюха!" – сказал певец.

Также в рамках интервью Олег Майами сообщил, что жалеет о том, что когда-то поругался с Максимом Фадеевым. Артист отметил, что конфликт начался из-за банальности: он сменил цвет волос, а продюсеру это не понравилось. Разгорелся скандал. Между Максимом и Олегом в тот момент возникло недопонимание, всему виной менеджер, который руководил лейблом в отсутствии Фадеева. Управляющий плел интриги, преследуя собственные интересы.

На волне конфликта Олег Майами примкнул к вокалистке Наргиз Закировой. Артистка тоже была недовольна работой лейбла MALFA.

"Она меня подбила на саботаж. Я особо не разбирался, в чем там конфликт. Когда я это делал, я не понимал, что он болен, как он может отреагировать на мои слова, как его семья на это отреагирует. Я был накручен и начинал поддерживать Наргиз", – вспомнил Олег Майами.

После того, как контракт с Максимом Фадеевым был расторгнут, певец пытался привлечь к себе внимание публики. Преследуя эту цель, вокалист нападал на продюсера. Сейчас Олег жалеет о своем поведении. Он поздно понял, что ведет себя отвратительно.