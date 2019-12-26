Известный телеведущий сильно растолстел от горя

По мнению Сергея Майорова, он "родился" на НТВ. Это случилось в 1996 году. Затем работал на многих телеканалах, но успех к нему пришел на СТС, где на протяжении восьми лет выходила его программа "Истории в деталях". "Это был абсолютный триумф: и рейтинги высокие, и наград масса, и бесконечная любовь зрителей. И ничего другого не существовало", – вспомнил Сергей.
В карьерном плане телеведущего порядком потрепало. В какой-то момент он был вынужден даже покинуть Россию. Майоров поработал на Украине. Правда, вскоре вернулся. А однажды шоумен и вовсе оказался без работы. "Был период, когда три года не было никаких эфиров, и мне буквально не на что было жить. Был жуткий кризис", – признался шоумен.
Тогда на помощь пришел продюсер Тимур Вайнштейн. "Не знаю, что бы со мной было. У меня была страшная депрессия, я поправился на 30 килограммов. А он не испугался и напомнил стране, что я еще существую", – отметил Сергей.
Он снова работает на телеканале НТВ – вот уже четвертый сезон. Сергей Майоров сотрудничает и со "второй кнопкой". Он снимает документальные сюжеты об участниках программы "Синяя птица". "Это движение вперед, новая профессиональная планка. Может, это прозвучит странно, но мне почти всегда везло на начальников, наставников и продюсеров. Они меня помнят и ценят как профессионала, и я о них никогда не забуду", – цитирует телеведущего сайт "Комсомольская правда".
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