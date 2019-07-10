"Превратилась в Пузову": разжиревшую Бузову жестоко высмеяли

Ольга Бузова разочаровала поклонников. Изучив снимок телеведущей, сделанный на атлантическом побережье, фолловеры заметили: звезда изрядно потолстела.

Ольга Бузова, судя по всему, нервничает – ей предстоят съемки в известной передаче "Форт Боярд". В подписи к последнему снимку певица сама призналась в этом – заметив, что старается не выдать своего волнения м выглядеть спокойной.

"Меня ждет увлекательное путешествие на остров. Делаю вид, что сохраняю спокойствие, но, на самом деле, жутко нервничаю", – написала Бузова.

Стресс все же сказался на звезде – и на ее внешности. Видимо, Ольга Бузова борется с нервами частыми перекусами. Иначе подписчики не могут объяснить расплывшуюся фигуру экс-участницы "Дома-2".

"Что-то попа с ляжками все шире и шире!", "Лицо опухшее какое-то", "Потолстела!", – вынесли вердикт поклонники. Некоторые высказались в адрес Ольги Бузовой еще жестче. "Ходят слухи, что Бузова превратилась в Пузову!", – написал злопыхатель.

Но самые преданные фанаты выступили в защиту Ольги Бузовой. По их мнению, просто фото неудачное получилось – вот и прибавилось несколько килограммов. И вообще, отмечают поклонники звезды, трудно всем угодить – для кого-то слишком худая, для другого – чересчур толстая, пишет Пятый канал.