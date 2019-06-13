Растолстевшая донельзя Бритни Спирс накинулась на папарацци
На кадрах, сделанных журналистами, звезда потолстела минимум в два раза. При этом сама Бритни выкладывает на своей странице в Instagram снимки, где она выглядит довольно стройно. Поклонники в замешательстве. Они не понимают, кому же верить.
Сама же Спирс, конечно, утверждает, что права она. Более того, она обвинила папарацци в том, что они нарочно уродуют ее снимки, чтобы продать их подороже. Она даже разразилась гневной тирадой на эту тему в своей социально сети.
Отметим, сейчас американская поп-певица отдыхает на побережье Майами вместе со своим женихом манекенщиком Сэмом Асгари. Они решили устроить себе внезапный отпуск после выписки Бритни из психиатрической больницы. Звезда, наконец, получает удовольствие от жизни: она катается на водном мотоцикле, много плавает и гуляет на побережье.
Напомним, пара вместе уже два года. Американская легенда старше парня на 12 лет. Именно Сэм поддерживал Спирс в период лечения и встречал ее у дверей психиатрической клиники.
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