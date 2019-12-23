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Врач заткнул рот заикнувшейся о раке Рудковской

Яна Рудковская. Фото: www.globallookpress.com
Яна Рудковская вместе с мужем, прославленным фигуристом Евгением Плющенко побывала в больнице. Женщина высказала специалисту свои опасения.
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У Яны Рудковской трое сыновей. Она не скрывает, что они с Евгением Плющенко мечтают о рождении дочери. Продюсер предприняла несколько попыток гормональной терапии, чтобы забеременеть, но все они оказались тщетными. Наконец Яна и Евгений посетили репродуктивную клинику. Их визит был показан в рамках шоу "ЯнаСупер", в котором без купюр рассказывается о жизни Рудковской и ее семейства.

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 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

На приеме у специалиста Яна прямо спросила, не вызовет ли ЭКО у нее развитие рака. Продюсер призналась, что боится повторить судьбу певицы Жанны Фриске и актрисы Анастасии Заворотнюк, которые, по слухам, заболели именно из-за гормональной стимуляции. В разговоре с медиком Рудковская рассказала, что осенью 2018 года звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" втайне родила третьего ребенка, а уже весной у нее якобы была диагностирована опухоль головного мозга.

На этих словах врач жестко прервал Яну. "Здесь Вам нужно остановиться. Где-нибудь Настя говорила, что проходила через программу ЭКО? А родственники где-то об этом говорили? Нет! Здесь это выдумка чистой воды. То, что происходит с Настей – тяжелейшее заболевание и плохой прогноз, – вызывает сожаление, сочувствие, но не нуждается в спекуляции", – заявил специалист.

Яна Рудковская в недавнем интервью призналась, что решила все же не делать ЭКО, а выбрать суррогатную мать для будущего ребенка. Вначале, по ее словам, Евгений Плющенко был категорически против. Но, вероятно, супруге удалось его уговорить. Музыкальный продюсер заверила, что суррогатная мать будет не только на полном их обеспечении, но даже сможет жить вместе с ними.

Автор: 23 декабря 2019, 09:41
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Рудковская в нелепом наряде провалилась на балу

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