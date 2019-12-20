"Трусы надень или крест сними": богохульство Билана возмутило священника

В середине 80-х годов в ходу был такой анекдот: "Евреи моются в бане. -Моисей Соломонович, одно из двух: или снимите крестик, или наденьте трусы!". Филологи толкуют его как несовместимость ношения символа христианской веры с обрезанием.
Но вот как крестик коррелирует с хамсой – защитным амулетом в форме ладони, которым пользуются евреи и арабы? С этим вопросом лучше обратиться к Диме Билану, который часто носит их вместе. Для полной картины не хватает только полумесяца со звездой!..
Священник на вопрос "Дни.ру" о том, можно ли православным христианам носить символ, который несет в себе иудейское и мусульманское значение, отвечает категорически: "Даже не обсуждается! Это богохульство! Вместе с нательным крестом ничего носить не разрешено. Крест – это не украшение, как многим кажется, а великая помощь для каждого человека, великая сила и важнейший символ для каждого христианина. И глумиться над ним кощунственно!".
Ношение рядом с нательным крестиком любого дополнительного знака считается, как говорит духовное лицо, языческим знаком или поклонением перед другими богами. "Никакой предмет, никакая рука Фатимы, Иштар или Мирьям, как называют эту "ладонь", не в состоянии защитить нас, если мы не обращаемся к помощи Божией, – заключил священник. Он добавил, что в отличие от хамсы, в православной традиции не принято носить крест, чтобы он был заметным – его всегда надо прятать под одежду. Так что Диме Билану, на которого ориентируются многие поклонники, стоит быть внимательнее в подборе сценических аксессуаров.
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