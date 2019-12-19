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"Возьми себя в руки и ложись в клинику": поклонники отвернулись от неадекватной Борисовой

Дана Борисова. Фото: www.globallookpress.com
О телеведущей Дане Борисовой по Сети гуляют самые разнообразные слухи, из-за которых поклонники все чаще думают, будто бы к знаменитости вернулась наркозависимость. Дана все отрицает, однако народ отворачивается от нее.
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За последний месяц на медиаперсону свалилось множество проблем – то ссора с 12-летней дочкой, то заявления девочки о том, что звезда отечественного шоу-бизнеса вернулась к пагубному пристрастию, то приезд мужа с полицией и скорой. Все это подогрело подозрения россиян в том, что Дана действительно могла вновь "погнаться за фиолетовым драконом".

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 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

Борисова все отрицает. Она рассказала поклонниками, что даже решилась провести вновь тест на употребление наркотических веществ. Правда, телеведущая весьма странно сформировала предложения и опубликовала такие фото, что народ ни на йоту ей не поверил.

"Дорогие мои 😍😍‼️Так надоела чушь о себе, что ,мол ,ночью ВЫЗЫВАЛА РЕАНИМАЦИЮ 😆🤣🤣последствие наркотической ломки и т д.Я ЧИСТА УЖЕ ДВА С ПОЛОВИНОЙ ГОДА ,без алкогольных и наркотических веществ.Короче ,с главным доктор ЗОЖ ,чью передачу обожаю идем в крутой центр ДЛЯ СДАЧИ МОЧИ, ВЕНОЗНОЙ КРОВИ superтест по волосам на голове ,которое показывает употребления наркотиков‼️Я отмалчиваться как Наталия Бочкарева (не собираюсь – прим. ред.) сдал дал анализы и спокоен" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.), – написала знаменитость.

Впрочем, поклонники все равно выразили недоверие к словам Даны. Многие считают, что Борисова все еще находится не в лучшем состоянии: "Очень хочется верить, что вы, Дана, выкарабкались из этой зависимости, хочется верить, что вы чисты, как говорите, но ... судя по вашим фото кт вы выкладываете.... с открытым ртом... да и все остальные 🤦‍♀️ судя по тексту... простите, но не верится, что вы чисты", " Ну сейчас то соберись, ладно сорвалась, но сейчас возьми себя в руки и ложись в клинику", " Глаза даа... В последнее время обдолбанные. Можете банить-но все видно невооруженным глазом, увы".

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Публикация от Dana Borisova (@danaborisova_official)

Автор: 19 декабря 2019, 16:33
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Дана Борисова вышла в свет после передозировки

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