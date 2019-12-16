Кудрявцева влезла в историю с похищением детей

Телеведущая встала на защиту хоккеиста Никиты Зайцева, обвиненного в краже собственных наследников. Лера Кудрявцева считает, что разбалованные богатой жизнью жены спортсменов зачастую начинают слишком многого хотеть.



Знаменитость отозвалась о 28-летнем хоккеисте, как о скромном трудяге и профессионале своего дела. Жен же спортсменов она резко осудила, заявив, что некоторые ведут себя неподобающе, пока их супруги "своим здоровьем и трудом зарабатывают деньги".

Своим постом в "Инстаграме" Лера Кудрявцева намекнула на то, что бывшая жена хоккеиста, которая сейчас обвиняет его в похищении маленьких дочерей, сама далека от идеала. "Приводите в дом, где спят ваши дети, мужиков, употребляете наркотики, а потом хотите, чтоб вас поддержали бедных и несчастных?", – возмутилась ведущая.

Если Лера Кудрявцева права, то становится ясно, почему Зайцев мог захотеть забрать детей себе вместо того, чтобы платить жене. Напомним, хоккеист выступал за ЦСКА, а последние три года играет за канадские клубы.

Отметим, Лера Кудрявцева своей публикацией отреагировала на информацию, появившуюся ранее о спортсмене в Сети. Ранее заявлялось о том, что Зайцев прилетел из Канады в Москву и устроил похищение собственных детей у бывшей супруги, которая требовала от него алиментов.