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Егор Крид получил жуткую травму

Егор Крид. Фото: www.globallookpress.com
Рэпер шокировал поклонников печальным известием. Выяснилось, что Егор Крид покалечился во время съемок очередного клипа.

Продолжение: "Подхватила и поцеловала": Исаева проговорилась о близости с красавицей-дочкой Началовой
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Музыкант сломал палец. Кадр с перевязанной бинтом рукой он показал подписчикам в "Инстаграме". Егор Крид посетовал, что получил "производственную" травму во время съемок очередного клипа.

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Егор Николаевич Крид (Булаткин)

Егор Николаевич Крид (Булаткин) певец

Также певец сообщил, что это ролик на песню Love Is. Он с иронией написал, что съемки "прошли на ура". На фото 25-летний артист сидит на диване и демонстрирует пользователям левую кисть с фиксирующей повязкой, передает Пятый канал.

Подписчики поддержали Крида в комментариях. Некоторые поклонницы отметили, что в любых обстоятельствах необходимо быть мужчиной и не жаловаться.

"Будь мужиком, ничего больше себе не ломай и будь всегда сильным", "Осторожнее надо", "Бедненький… Поаккуратнее", "А обязательно фоткаться со сломанным пальцем?" – высказались фолловеры. Обиделся ли Егор Крид на такие заявления, неизвестно.

Ранее артист проявил участие в судьбе униженной школьницы из Новосибирска. Он разыскивает девочку, которую оскорбили во время чаепития в классе. Ее мать не сдала деньги на мероприятие, в итоге ребенка не подпустили к столу и запретили пользоваться одноразовыми стаканчиками. Егор Крид хочет встретиться со школьницей и поддержать ее.

Автор: 2 декабря 2019, 12:05
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Перешел очередной рубеж: Егор Крид отмечает день рождения

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