"Бедный Егорка. Нигде ему не рады": Крида высмеивают за стремление попасть в тусовку

После выхода из лейбла Black Star артист работает над собственным имиджем, записывает новые треки. Егор Крид подружился с некоторыми звездами YouTube. Влогеры даже участвовали в создании его клипа "Сердцеедка", однако принимать в тусовку не спешат.
Поговаривают, что вокалист ищет выходы на некогда самого популярного на видеохостинге персонажа Ивана Рудского, которого многие знают под псевдонимом Ивангай. Юноша, который встречался с не менее известным влогером, а ныне певицей Марьяной Ро, собрал многомиллионную аудиторию на YouTube, заработал состояние, а после этого ушел в тень. Народная молва утверждает, что Рудской сейчас живет за рубежом и пишет музыку.
Егор Крид собирается сделать с Ивангаем совместный проект в Сети. Однако последний игнорирует сообщения певца.
Ситуация веселит влогерскую тусовку. Они с удовольствием высмеивают певца в личных переписках.
"Ну, для них это все равно что Басков бы начал вести бьюти-блог. Бедный Егорка. Нигде ему не рады, кроме надоевшего ему шоубиза", - сообщает Telegram-канал "Только никому…"
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