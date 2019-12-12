"Дим Димыч": Рудковская заговорила о рождении сына Билану

В реалити-шоу "ЯнаСупер" Рудковская призналась, что закрутила бы роман с Биланом, если бы не сошлась с фигуристом Евгением Плющенко. Якобы у нее и вокалиста была взаимная симпатия.
После Дима подтвердил слова Яны. По словам артиста, без "романтического импульса" их совместная работа вовсе не началась бы. Билан не стал скрывать, что упустил свое счастье с Рудковской.
Артист иногда представляет, как сложилась бы его судьба, женись он на светской львице. Скорее всего, по мнению Билана, этот брак был бы полон сложностей и проблем, так как он "со своими загонами". Дима считает, что Яне крупно повезло, когда она стала женой другого человека.
Комментарий Димы Билана заставил поразмыслить и саму Яну Рудковскую. Судя по всему, светская львица представила себя в качестве жены вокалиста. Звезда решила, что подарила бы супругу сына. Мальчика назвала бы в честь отца.
"Ох, Дима, Дима, у нас с тобой родился бы не Гном Гномыч, а Дим Димыч", – отреагировала Яна Рудковская на слова Димы Билана в личном телеграм-аккаунте "Голубь Мира".
Напомним, Гном Гномыч – ласковое прозвище Саши Плющенко, шестилетнего сына светской львицы и ее второго мужа олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Оно закрепилась за мальчиком после фотосессии, на которой он позировал в колпаке. Интересно, что в соцсетях ребенок тоже подписан как Гном Гномыч. Яна Рудковская хотела поменять имя на странице сына, так как тот уже вырос и серьезно занимается фигурным катанием, но потом передумала. Крестным отцом Саши Плющенко является Дима Билан.
Популярные темы форума
Умер Юрий Лужков
Вы делаете минет своим парням?
Почему нет службы,по собиранию бомжей !
Как вы относитесь к ИНЦЕСТУ?
Как заставить мужика ползать у ног?
О жертвах
Мой первый мужчина
ТЕМА ПРО БОМЖЕЙ ,КОТОРЫХ НЕ СОБИРАЮТ ,ПРОДОЛЖАЕМ.
Богатый старик
Нужен совет.