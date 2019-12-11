Рудковскую взбесили глупые слухи о Билане

Грандиозный концерт с участием звезд "Евровидения" должен пройти в Амстердаме. Однако в Сети появилась информация о том, что Дима Билан может туда не поехать.
Супруга фигуриста Евгения Плющенко назвала подобные новости бредом. Она решила быть краткой в своих заявлениях. "Я не комментирую этот бред!" – цитирует Яну Рудковскую Teleprogramma.pro.
Отметим, ранее телеграм-канал Super.ru со ссылкой на западный портал Oikotimes поделился информацией о том, что организаторы концерта звезд "Евровидения" получили отказ от представителей Димы Билана. Якобы подопечный Яны Рудковской, занявший в 2008 году первое место на вокальном конкурсе, вряд ли появится на шоу.
Напомним, ранее стало известно, что сестра Димы Билана пришла на новогодний огонек в таком же платье, как у Яны Рудковской от бренда Giambattista Valli. Правда, продюсер уже надевала его в конце октября. Одно из двух: либо у девушки и светской львицы похожие вкусы, либо родственница Билана копирует стиль его наставницы.
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