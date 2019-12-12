Дима Билан откровенно о дочери: Назову ее Алисой

Дима Билан дал откровенное интервью. Накануне своего дня рождения популярный певец подвел итоги года и ответил на вопросы о личной жизни.

Недавно в реалити-шоу "ЯнаСупер" музыкальный продюсер Яна Рудковская призналась, что у нее был мимолетный роман с ее подопечным Димой Биланом. Певец не стал этого отрицать. "Мне кажется, без этих романтических импульсов не началась бы вообще наша совместная с Яной работа. У меня в принципе и дружба с девушками не начинается, если какой-то романтической истории ранее не было", – пояснил артист.

Иногда Билан думает о том, что упустил Рудковскую. "Но у меня своя дорога – сложная, тернистая, со своими проблемами, иногда со своими загонами. Яну Бог миловал, думаю", – подчеркнул он.

Артист вспомнил, что, когда был юношей, ему очень нравились певица Наталья Ветлицкая и главная героиня фильма "Гостья из будущего" Алиса Селезнева. Более того, певец сделал неожиданное признание: "Помню, мечтал: если у меня будет дочь, назову ее Алисой..."

Подробности частной жизни исполнитель предпочитает не афишировать. "Моя семья никогда не хотела быть в телевизоре. Сейчас в это сложно поверить, потому что все в него хотят. Я, наверное, пошел в своих родителей – не люблю жить напоказ", – заявил Дима.

Родители не давят на него в плане женитьбы. "Только говорят: хотим, чтобы ты был счастлив, чтобы у тебя все было хорошо", – уточнил артист. Кстати, Билан запретил близким рассказывать журналистам о его личной жизни. Это случилось после того, как старшая сестра сообщила СМИ о девушке, с которой он долго встречался.

В свою очередь Дима Билан молчит о событиях в частной жизни родственницы. "Нормальная договоренность", – цитирует певца сайт "Комсомольская правда".