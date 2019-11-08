Жена Тарасова сделала заявление после слов о рукоприкладстве в ее семье

В личном "Инстаграм" беременная супруга футболиста опубликовала обращение к поклонникам. Анастасия Костенко заявила, что журналисты сделали из ее шуточного высказывания громкую историю.
"Очень позорно, как это модно сейчас говорить, хайповать на вырванном видеоматериале, предварительно не ознакомившись с полным сюжетом", - набросилась на СМИ супруга Дмитрия Тарасова.
Модель заявила, что слова ее мужа были вырваны из контекста. Многие принялись судить, не разобравшись в ситуации.
"Мы не поддерживаем домашнее насилие и, более того, в начале выпуска было сказано, что нас хотят позлить. Никто мне не дает лещей. Максимум, мама и папа донскую таранку привозят. Рукоприкладство в нашей семье – табу! Беременная, не беременная, сказала, не обдумав, или вынесла когда-то мозг — ничего из перечисленного не сопровождалось и не будет сопровождаться оплеухами и т.д." – продолжила Анастасия Костенко.
Модель отметила, что она "не терпила". Мириться с насилием дома она бы не стала.
"Дорогие женщины, я никогда не сталкивалась с этим и умоляю Вас НЕ НУЖНО ТЕРПЕТЬ. Бьет – не значит ЛЮБИТ! Пожалуйста, не молчите об этом и ничего не бойтесь", – обратилась к подписчицам модель.
Напомним, накануне в Сети появился фрагмент интервью, в котором Дмитрий Тарасов говорит, что существуют "красные линии", которые жене не стоит переступать. Якобы за нарушение правил он может дать супруге "леща".
Слова футболиста стали резонансными. Спортсмена многие осудили. Дмитрию Тарасову пришлось оправдываться. Он объяснил, что сказанное – это шутка. Он никогда не поднимал руку на жену, домашнее насилие в его семье исключено.
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