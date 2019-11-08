Тарасов открестился от своих слов об избиении женщин

Спортсмен заявил, что готов "дать леща" женщине, если она переступит в отношениях некую "красную линию". Однако позже, по данным "360", он назвал это шуткой.
Тарасов рассказал, что знает о травле в Сети после его высказывания. Он заявил, что оно основано на видео, которое СМИ выгодно вырвали из контекста.
"Мой отец сказал мне, что я остался единственным защитником и опорой для своей семьи, поэтому иного предназначения мужчины в жизни женщины я не представляю. У мужчин есть правило не трогать кого-либо слабее себя, что уже тогда говорить о нежной половине человечества?" – сказал он. Слова футболиста были опубликованы в телеграм-канале Тины Канделаки.
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