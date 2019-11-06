Казаченко рассказала о переезде в Америку с Джигарханяном

Ольга Казаченко подверглась жесткой критике после того, как стало известно о ее романе со Степаном Джигарханяном. Влюбленный мужчина даже предложил ей переехать с ним в США.

Недавно в студии шоу "Пусть говорят" появилась женщина по имени Марина и сообщила о своей любовной связи со Степаном Джигарханяном. Правда, было это, по ее словам, много лет назад. Тем не менее, такие откровения негативно сказались на моральном состоянии Ольги Казаченко. "Меня травят тетками, которые рассказывают какую-то чушь. Они унижают меня, лезут в наши отношения со Степой", – пожаловалась Оля.

К счастью, Казаченко поддерживает ее возлюбленный. "Степа – молодец, он ведет себя адекватно в ситуации, потому что она нелепейшая. Он мне говорит: "Зачем ты так эмоционально на все реагируешь? Береги свои нервы!" Но я не могу по-другому. Когда вижу несправедливость, мне хочется кричать", – призналась Казаченко.

У Ольги и Степана нестандартные отношения. Джигарханян живет в Америке и в России бывает наездами, в том числе чтобы сняться на телевидении. Казаченко призналась, что не строит планов на будущее, не знает, что будет дальше, но пока ее все устраивает.

"С любимым мы постоянно на связи. Созваниваемся по несколько раз на дню. Конечно, очень скучаем друг по другу. Честно говоря, у меня впервые отношения с парнем на расстоянии. Но уехать в США я не могу: у меня здесь ребенок, родители. Если уезжать в Америку, то только всем вместе", – цитирует Ольгу Казаченко "Собеседник".

Отметим, что в соцсетях наравне с негативными отзывами любимая женщина Степана Джигарханяна получает и положительные комментарии. Паре желают счастья и отмечают, что они с Ольгой Казаченко очень гармонично смотрятся вместе.