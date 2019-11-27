"Костюм попугая": Рудковскую смешали с грязью из-за нелепого образа

Ведущий реалити-шоу "Дом‑2" Влад Кадони прокомментировал костюмы звезд отечественного шоу-бизнеса. Эксперт не мог обойти вниманием цветастый наряд Яны Рудковской, в котором она появилась на премии "Женщина года", организованной журналом Glamour.
Супруга Евгения Плющенко выбрала образ с перьями и стразами. Короткое платье приковало к себе внимание аудитории, хотя поклонники Рудковской отметили, что продюсеру оно совершенно не подходит. По мнению большинства, деталь гардероба из коллекции кутюрье Джорджа Хобейки смотрится вычурно.
"Клатч и босоножки оставить, костюм попугая сдать в зоомагазин или подарить тем, кто раздает листовки у метро. Я предполагаю, что закос был под некий театральный сюрреализм, но как ужасно реализован. Пуговицы, ворот, рукава... Все намешано, аж дурно", – высказался Кадони в интервью изданию StarHit.
Досталось от него не только супруге Плющенко. Эксперт раскритиковал и актрису Анну Хилькевич. По его словам, девушке не стоило облачаться в облегающий комбинезон, подчеркнувший недостатки фигуры.
"Миссис Странность. Во-первых, с такой фигурой лучше избегать обтягивающих комбинезонов – уж больно угловато смотрится. Во-вторых, ленточка а-ля конкурс красоты намекает на корону, которой нет. В-третьих, с обувью тоже промах. Может, ботильоны с острым носом и поправили бы ситуацию, но общее впечатление уже, конечно, не спасли бы", – отметил Кадони.
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