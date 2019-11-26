"Полирую основной "актив": лежащая на спине Рудковская раздвинула ноги

В личном "Инстаграм" звезда опубликовала свежее видео. В кадре она лежит на спине на гимнастическом коврике. Яна Рудковская держит ноги перпендикулярно полу, разводит их в стороны и сводит обратно.
Судя по всему, светская львица прорабатывала мышцы внутренней части бедра. Для того, чтобы упражнение было более эффективным, Яна Рудковская надела ленту-эспандер и утяжелители.
Интересно, что пока продюсер потеет, делая упражнение, рядом бегает ее шестилетний сын Саша Плющенко. В руках мальчик держит игрушечный автомат.
"Во время утренней тренировки Саша охраняет самое ценное – мамины ноги. Полирую свой основной “актив” как могу ) А вообще, из его "оружия" получилась готовая арт-инсталляция. Хоть сейчас на биеннале.) 🙈😱 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала ролик Яна Рудковская.
Отметим, что некоторые подписчики решили, что видео постановочное. В комментариях светскую львицу упрекнули, дескать, она все делает напоказ. Интернет-обывателей смутил тот факт, что игрушки сына Яны Рудковской были демонстративно разложены по полу.
"Боже какая показуха..... Неужели в это кто-то верит.... Если Вы завтракаете одна! То неужели вы занимаетесь спортом в таких условиях!?" – высказалась пользовательница Сети. "Именно так было сегодня утром ! Потому что он разложил и поставил перед фактом ! Но можете не верить ))) это дело такое", – нашлась с ответом Яна Рудковская. По словам светской львицы, сын хотел защитить ее от требовательного тренера.
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