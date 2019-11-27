На браке Рудковской и Плющенко поставили крест

По мнению эксперта, они небезразличны друг другу, между продюсером и спортсменом есть сильное чувство. Проблема в том, что нет контроля над своими эмоциями.

"Да, Яна Рудковская являлась для Евгения Плющенко эталоном женщины, жены и матери их общего ребенка. Но ее поведение дало перенасыщение эмоций, а желание "задушить партнера своей любовь" может привести к отвращению", – заявила Ужинцева. По ее словам, изначально, все "измены" мужа были лишь плодом ее фантазий.

Парапсихолог отметила, что Яна Рудковская бежит от своих внутренних страхов. Оно и понятно: ведь в предыдущем браке с бизнесменом Виктором Батуриным она пережила душевную боль, которая оставила в ее сознании незаживающую рану.

"Это мешает ей договориться в нынешних отношениях. В настоящее время Яна Рудковская и Евгений Плющенко стараются просто произвести впечатление, наделив друг друга необходимыми чертами. Яна из раза в раз желала утопить партнера в инстинктивных желаниях, у нее есть и злость, и ревность. И в какой-то момент их отношения зашли в тупик", – высказалась Ужинцева. Она добавила, что фигурист устал от навязчивого внимания супруги.

"Была ли любовница? Да! Связь показывают с 2016 – 2017 годов. Евгений Плющенко достаточно долго пытался сохранить семью и договориться с Яной Рудковской. Ее поведение само натолкнуло его на измену, цели рушить семью у него не было", – заявила парапсихолог. Она полагает, что у спортсмена в планах еще есть ребенок.

Высказалась Ужинцева и о причинах конфликта в семье знаменитостей. "Они стали жить не "совместную жизнь", а каждый свою. Перетягивание на себя одеяла и эгоцентризм Яны Рудковской привели к отдалению, а затем и охлаждению Евгения Плющенко", – заявила эксперт.

Парапсихолог констатировала, что фигурист – творческая натура и достаточно спокойный человек со своими убеждениями, готовый идти на компромисс, но не полностью подстраиваться под желания и прихоти партнера. Активная позиция Яны Рудковской же в отношениях достаточно долго держала их на плаву.

"Но, женщина должна оставаться женщиной – нежной и ласковой, а она ломает мужчину под свои правила игры. Они заблудились в ролях, стараясь соответствовать общепринятым идеальным представлениям о семье, и в итоге зашли в тупик", – отметила Ужинцева. Она добавила, что сейчас плачевную ситуацию остановит попытка сохранить отношения и защитить свою семью.

"Но взаимные претензии не поставят точку в конфликте и партнеру рано или поздно надоест пребывать в состоянии вечного восхищения", - поставила крест на браке Яны Рудковской и Евгения Плющенко собеседница "Дни.ру".