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"Между ними есть чувства": ясновидящая вынесла страшный приговор семье Плющенко

Евгений Плющенко. Фото: www.globallookpress.com
Скандал с предполагаемым разводом Яны Рудковской и Евгения Плющенко набирает обороты. Ясновидящая вынесла семье знаменитостей страшный приговор.
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Как утверждает экстрасенс, бракоразводный процесс не состоится, однако у Евгения появится любовница на стороне. Девушка с необыкновенными способностями подчеркивает, что возможно, у знаменитого фигуриста уже имеется пассия, к которой его тянет.

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 Евгений Викторович Плющенко

Евгений Викторович Плющенко фигурист

 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

"Плющенко, можно сказать, однолюб, он не из бабников. Но всякое бывает в жизни. На горизонте его появилась некая молодая особа. Между ними есть чувства и взаимное притяжение. Все это возникло не просто так, есть причины", – рассказала ясновидящая Саона в интервью изданию WomanHit.

По ее словам, Рудковская является властной особой и своим тотальным контролем просто зажала спортсмена в тиски, что и вынудило его посмотреть на сторону. Конечно, Саона подчеркивает, что иногда с мужчинами нужно себя так вести, однако поведение Яны стало катализатором раздора.

"Роману быть, и он будет длиться довольно долго. Могу сказать, что, конечно, из семьи ему уйти не удастся – чего только ни будет делать Рудковская, чтобы его остановить. Но любовь на стороне у него будет, и это будет идти параллельно с жизнью в семье", – добавила экстрасенс.

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Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)


Она отметила, что процесс будет развиваться постепенно. Никаких резких решений от Плющенко ждать не приходится, однако, как показывают карты таро, жизнь все равно возьмет свое.

"Сейчас отношения развиваются, и конечно, у Плющенко в голове есть мысли уйти. К сожалению, все мы стареем, на смену могут прийти более молодые женщины. Но чтобы удержать отношения и сохранить семью, в первую очередь нужно включать трезвый ум, а не давить своим авторитетом", – высказалась ясновидящая.

Девушка посоветовала Рудковской "сбавить обороты". Тогда, по ее словам, обстановка в семье стабилизируется и вернется в норму. Саона отметила, что Яна умная женщина и ей стоило бы постараться сгладить углы в отношениях, чтобы сохранить семью.

Автор: 19 ноября 2019, 14:54
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарный отдых Рудковской и Плющенко

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