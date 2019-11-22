Рудковская отреагировала на невозможность видеться с ребенком на фоне проблем с Плющенко

Яна Рудковская прокомментировала ситуацию, когда один из родителей оказывается ограниченным в возможности видеть своего ребенка. Музыкальный продюсер убеждена, что лучше худой мир, чем добрая ссора.

После скандального развода двухлетний сын Миланы Тюльпановой и Александра Кержакова остался жить с матерью. Когда стало известно о серьезных проблемах в браке, на помощь пришла продюсер Яна Рудковская, хорошо знакомая с футболистом. Вот и сейчас, когда Кержаков пожаловался, что не может беспрепятственно общаться с сыном, она вмешалась в отношения экс-супругов.

Об этом стало известно в рамках нового выпуска реалити-шоу "ЯнаСупер". "Это очень большая проблема, когда в маленьком возрасте ребенок не каждую неделю видит отца. Ребенок отвыкает от папы, а папа отвыкает от ребенка, и они становятся совершенно чужими людьми. Я всегда за то, чтобы у ребенка было два родителя, чтобы он мог выбирать", – высказала свою позицию Яна.

Она рассказала, что удалось поговорить с Тюльпановой и, кажется, та вняла ее доводам. "Ребенок сказал, что хочет видеть папу, и Милана была в шоке. Она же писала Саше, что ребенок его забыл и не хочет видеть. Я посоветовала ей быть мудрее и дать человеку шанс. Я думаю, что иметь в друзьях бывшего мужа – это всегда плюс. Даже я со своим бывшим мужем осталась в дружеских отношениях, а уж сколько всего он мне сделал", – цитирует продюсера "Вокруг ТВ".

Речь идет о бывшем муже Яны Рудковской Викторе Батурине, который умудрился отобрать у нее двух детей. Доведенная до отчаяния женщина чего только ни делала, чтобы вернуть сыновей. "Я прошла с ним 221 суд! Я два года боролась с адвокатами, доказывала, ходила, лазала через заборы, ездила искала по всему свету своих детей", – ранее призналась Рудковская.

В итоге ей удалось забрать сыновей. Впрочем, проблем у Яны меньше не стало. Недавно она призналась, что не все гладко и с нынешним мужем, прославленным фигуристом Евгением Плющенко. По словам Яны Рудковской, они даже два раза расставались, причем по его инициативе.