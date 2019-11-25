Разведенная с Плющенко Рудковская закатила истерику

Яна Рудковская одна из самых влиятельных персон в отечественном шоу-бизнесе и привыкла к уважительному, а местами и подобострастному, отношению к себе. Но иногда даже она попадает в неприятные ситуации во время различных светских мероприятий. Так случилось в августе в Михайловском театре на гала-шоу, куда она была приглашена вместе с супругом Евгением Плющенко.
О скандале стало известно после выхода третьей серии реалити-шоу "ЯнаСупер", повествующем без купюр о жизни Рудковской и ее семейства. В рамках телепроекта показали, как продюсер вместе с мужем пришла на открытие премьерного Дрезденского оперного бала в Санкт-Петербурге. Причем Евгений Плющенко был заявлен в список знаменитостей, участвующих в концерте: спортсмен должен был награждать фигуристку Катарину Витт.
В итоге, он получил место в партере, а его жена – нет. Яне Рудковской отвели место на верхнем ярусе. Разведенная с супругом Яна закатила истерику. "Я зачем вообще приехала сюда? Нас так просили и уговаривали приехать и такой косяк. Это несерьезный подход вообще. Женю посадили в одно место, меня в другое. Что это такое? Я не буду на крыше сидеть, к этому не привыкла, это кошмар!" – возмущалась оказавшаяся на "галерке" Яна Рудковская.
После долгих разбирательств Яне не удалось воссоединиться с мужем, однако с верхнего яруса ее пересадили в царскую ложу. Гнев Рудковской несколько поубыл. "Царская ложа – это, конечно, уже более уважительное отношение. Но я все равно считаю, что они должны были посадить меня рядом!" – цитируют продюсера "7 Дней".
Кстати, сам Евгений Плющенко не скрывает, что тяготится подобными выходами в свет. Фигурист предпочел бы провести время, занимаясь своим хозяйством, чем позировать перед камерами. Об этом спортсмен прямо объявил Яне Рудковской, которая воспринимает тусовки как неотъемлемую часть своей работы. Супруги не скрывают, что вечеринки нередко становятся причиной их конфликтов.
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