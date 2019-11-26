У бывшего мужа Юлии Началовой родился ребенок

32-летняя Ольга родила мужу Евгению Алдонину второго ребенка еще 23 ноября. Однако лишь сейчас журналисты узнали радостную новость. Новорожденную девочку назвали Анжелика. Репортеры связались с Евгением Алдониным, чтобы поздравить его с прибавлением в семействе. Он сообщил, что Ольгу с малышкой уже выписали из роддома, жена себя хорошо чувствует.
"Знают все близкие и родные. Я не планировал сообщать об этом СМИ. Я сейчас только домой вернулся, мы только выписались, поэтому мне сейчас вообще не до разговоров. Спасибо большое за ваше поздравление!" – цитирует Евгения Алдонина ТВЦ.RU.
Отметим, что о беременности Ольги Алдониной было неизвестно до настоящего момента. Женщина тщательно скрывала свое интересное положение. В своем инстаграм-аккаунте она публиковала фотографии и видео, на которых не заметна изменившаяся фигура. На более ранних снимках у Ольги и вовсе был плоский живот.
Лишь сейчас, несколько часов назад, 32-летняя Ольга рассекретила видео и фото, на которых позирует, демонстрируя большой живот. Причем всем своим видом супруга Алдонина дала понять, что очень счастлива. Отметим, что у пары подрастает сын Артем.
От первого брака у Евгения Алдонина дочь-подросток Вера. Ее родила футболисту популярная певица Юлия Началова. Несмотря на то, что брак распался спустя пять лет после регистрации, Евгений принимал активное участие в воспитании наследницы. Когда Юлия Началова скончалась в марте этого года, Алдонин еще больше сблизился со старшей дочкой.
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