Заявившая о родах Рудковская крупно опозорилась

Продюсера Яну Рудковскую нередко критикуют за ее поведение с сыном. Да и в целом злопыхатели не теряют шанса оскорбить знаменитость. Тем не менее в этот раз, заявившая о родах жена Плющенко умудрилась крупно опозориться.



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