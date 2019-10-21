Постаревшую Юлию Ковальчук закидали камнями

На снимке артистка запечатлена с ярко-красными губами. Волосы она уложила локонами, от чего шевелюра стала выглядеть объемно.
"Решила для работы в Сочи добавить немного красок)) 💋💋💋", – подписала пост светская львица.
Поклонники не оценили экстравагантный образ знаменитости, сообщает Пятый канал. "Страшна😂", "Переборщили с губами, может, неудачное фото😢", "Вы очень красивая женщина, но этот макияж вам прибавляет возраст", "Уберите, честно, вам не идет!", "Лошадь!😱😱", "Ужас!", "И крашеная страшная, и некрашеная тоже!", "Зачем больше губы-то нарисовала, ведь как Фекла!" – негодовали злопыхатели.
"Это же кошмар, что вы с собой сделали?!" – написал шокированный критик.
Нашлись те, кому пришелся по душе внешний вид Ковальчук, и они поспешили оставить под фото комплименты, чтобы порадовать звезду. "Юлия, вы очаровательная😊😊😊 Губы – супер👍👍👍🌺🌺🌺", "Какая красивая женщина!😍❤️👍", Глаза – красивущие🌹", – восторгались пользователи Сети.
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