Похотливый Линдеманн набросился на Лободу

Группа 56-летнего исполнителя Lindemann разместила провокационный ролик в своем ютуб-канале. В качестве приглашенных звезд оказались шведский актер Петер Стормаре, а также Светлана Лобода. По сюжету певица работает на заводе, а Линдеманн играет роль ее начальника.
Между Светланой Лободой и героем Линдеманна разгорается конфликт. Солист Rammstein накидывается на женщину в попытке изнасиловать, но та дает отпор и разбивает ему лоб пепельницей. Режиссером музыкального ролика выступил Сергей Минадзе.
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