"Становится разменной монетой": Пригожин вступился за заклеванную Ротару

По словам мужа Валерии, ничего зазорного в том, чтобы приехать выступать в Россию, он не видит. Злопыхатели обвиняли женщину в жажде наживы. Многие посчитали, что знаменитая певица приезжает лишь для того, чтобы заработать денег, однако Пригожин решил опровергнуть эти утверждения.
"Ей 72 года, в этом возрасте ты не думаешь о деньгах. Ты приходишь к тому, что не хочешь уходить со сцены, прощаться с активной жизнью. В отличие от Бубы Кикабидзе, который принципиально не едет в Россию, Ротару любит Россию и российского зрителя", – рассказал продюсер в разговоре с корреспондентами радиостанции "Говорит Москва".
Он подчеркнул, что в свое время София просто стала жертвой политических интриг. В 2018 году исполнительница перестала приезжать в Россию. Тогда на Украине было введено военное положение, из-за которого знаменитость не могла приехать в побратимую страну.
"София Михайловна стала заложником политических обстоятельств, у нее не было выбора в 2018 году. Она порядочный и аполитичный человек, не имеет отношения к революциям. Хорошо, что она приезжает в Россию, что по-прежнему ей дают выступить на "Песне года", – подметил Пригожин.
Он также высказался о роли артиста в современном обществе. Иосиф с сожалением дополнил, что в последнее время знаменитости становятся крайними в борьбе высших чинов, т.к. обычно вся критика сваливается именно на звезд шоу-бизнеса.
"Артист призван консолидировать общество, а получается, что он становится разменной монетой. Сегодня мир — это Россия 90-х, мировая политика сегодня как "Дом-2", – подытожил продюсер.
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