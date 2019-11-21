Легендарная ведущая отказалась прийти к Ротару

Прославленная телеведущая Ангелина Вовк бурно отреагировала на известие о том, что София Ротару вернется в Россию и примет участие в записи фестиваля "Песня года". Она не стала скрывать возмущения.

София Ротару почти год не выступала в России. В конце 2018-го артистка объявила, что не будет петь в нашей стране в связи со сложной политической ситуацией на ее родной Украине. Она даже отказалась выходить на сцену фестиваля "Песня года", в котором всегда принимала участие. Разразился скандал.

Когда ситуация изменилась, поменяла свою точку зрения и звезда. Согласно некоторым данным, Ротару намерена выступить на "Песне года" и даже на российских корпоративах.

Легендарная ведущая фестиваля Ангелина Вовк негативно отреагировала на поведение певицы. "Я поражаюсь всегда вот такой позиции человека, она вызывает удивление. Ну, во-первых, если ты так плохо относишься к России, зачем ты сюда едешь за деньгами? На месте Софии я бы не поехала сюда зарабатывать, как бы ни были нужны деньги", – сказала ведущая в разговоре с журналистами издания "Царьград".

Вовк признала, что шоу-бизнес – дело не очень чистое, но подчеркнула: нужна и совесть. "Она должна подсказывать. Я вот, например, не пойду на концерт Ротару. Хотя я ее очень любила в советское время. Не буду ей аплодировать. У человека должна быть жизненная позиция. Честная, принципиальная. Ведь она же приезжает сюда и улыбается всем. Выйдет на сцену – не будет же говорить: а, какие вы плохие. Скажет: как я вас люблю, какие вы хорошие. Ну тогда и вести себя надо по-другому по отношению к нашей стране", – рассудила Ангелина Вовк. Отметим, что София Ротару пока не прокомментировала выпад телеведущей.