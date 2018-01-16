Голливудская актриса вышла на красную дорожку без трусов
На красную дорожку 51-летняя Берри вышла в кружевном бордово-черном платье с длинным шлейфом. Однако не платье смутило окружающих, а то, что под ним совсем не было нижнего белья.
Фото с церемонии появилось в Instagram знаменитости. Фолловеры восхитились вкусом и образом Холли. "Это платье просто великолепно, и ты тоже!!!", "Просто королева", "Элегантно", "Безупречно", "Потрясающе", – рассыпались в комплиментах поклонники.
Отметим, что голливудские звезды часто грешат привычкой не носить нижнего белья. В подобном "недоразумении" не раз замечали красавицу Анджелину Джоли.
Весной прошлого года на встречу с архиепископом Кентерберийским звезда, как заметили репортеры, не надела бюстгальтер. Обратили внимание на внешний вид актрисы и пользователи Сети.
"Ох уж эти соски! Если бы не они, пролистали бы дальше и забыли", "Ах, проказница Анджелинка! Эпатаж – твое второе имя)", "Да, торчащие соски в резиденции главы Англиканской церкви – шикардос!", "Хоть бы лифчик надела", – прокомментировали поступок звезды пользователи интернета.
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