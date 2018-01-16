Голливудская актриса вышла на красную дорожку без трусов

Холли Берри шокировала на 49-й церемонии награждения NAACP Image Awards своим нарядом. Судя по снимку, выложенному "женщиной-кошкой" в микроблог, она забыла надеть трусы.

На красную дорожку 51-летняя Берри вышла в кружевном бордово-черном платье с длинным шлейфом. Однако не платье смутило окружающих, а то, что под ним совсем не было нижнего белья.

Фото с церемонии появилось в Instagram знаменитости. Фолловеры восхитились вкусом и образом Холли. "Это платье просто великолепно, и ты тоже!!!", "Просто королева", "Элегантно", "Безупречно", "Потрясающе", – рассыпались в комплиментах поклонники.

Публикация от Halle Berry (@halleberry) Янв 15, 2018 at 9:59 PST

Отметим, что голливудские звезды часто грешат привычкой не носить нижнего белья. В подобном "недоразумении" не раз замечали красавицу Анджелину Джоли.

Весной прошлого года на встречу с архиепископом Кентерберийским звезда, как заметили репортеры, не надела бюстгальтер. Обратили внимание на внешний вид актрисы и пользователи Сети.

"Ох уж эти соски! Если бы не они, пролистали бы дальше и забыли", "Ах, проказница Анджелинка! Эпатаж – твое второе имя)", "Да, торчащие соски в резиденции главы Англиканской церкви – шикардос!", "Хоть бы лифчик надела", – прокомментировали поступок звезды пользователи интернета.