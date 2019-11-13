Известный стилист смачно приложил Снаткину

Актриса Анна Снаткина славится своей красотой в мире отечественного кино. Впрочем, модный стилист Александр Васильев выразил сомнения во вкусе артистки.

Звезду сериала "Татьянин день" раскритиковали. Историк моды подчеркнул, что девушка отдает предпочтение не популярным трендам, а веянием старины, которыми пропитан весь ее гардероб. Это хорошо прослеживается и по строгим классическим образам, и даже по прическе артистки. Снаткина предпочитает не создавать на голове подобие икебаны. Она просто зачесывает волосы назад и делает тугой пучок.

"Снаткина, как мне кажется, далека от моды, не следит за последними трендами. Она полностью погружена в женственную классику, которая стала для нее спасительной соломинкой", – смачно приложил звезду отечественного кинематографа Васильев.

Впрочем, несмотря на тот факт, что гардероб актрисы не пришелся по душе знаменитому моднику, он не смог пройти мимо обворожительной внешности Анны. Александр подчеркнул, что у девушки замечательные природные данные. Она миловидна и ухожена, однако у нее имеется предостаточное количество более стильных конкуренток. Историк предостерег актрису, что ее с легкостью могут затмить те, кто следит за модными трендами.

"Оценка за внешность пять с плюсом. Но, к сожалению, публика сегодня невероятно избалованная. Женской красотой уже никого не удивишь. У нас 90% современных артисток – писанные красавицы. У них замечательный гардероб, шикарные драгоценности… Они знают, что на красную дорожку надо обязательно выходить в вечернем наряде. И что вовсе не обязательно вооружать шляпку в виде паяца страуса", – передает слова Васильева издание Teleprogramma.pro.