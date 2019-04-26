Снаткина оголила грудь в декольте до пупа
В кинотеатре "Россия" прошла церемония закрытия 41-го Московского международного кинофестиваля. Традиционно гала-вечер начался с приветствия гостей на красной ковровой дорожке. Эффектные наряды продемонстрировали Мария Кожевникова, Ирина Безрукова, Марина Александрова, Елена Захарова и многие другие.
Особое внимание СМИ привлекла Анна Снаткина. Обычно скромная актриса предпочитает выходить в свет в сдержанных нарядах приглушенных оттенков. Но на сей раз артистка предстала перед репортерами в блестящем черном костюме-смокинге, изюминкой которого стало очень глубокое декольте, обнажающее грудь. Завершали образ гладко убранные волосы и яркие ювелирные украшения.
Судя по комментариям в Сети, роковой образ Анны Снаткиной многим пришелся по вкусу. Пользователи рассыпались в комплиментах популярной актрисе. По их мнению, такой провокационный стиль очень подходит эффектной брюнетке. Поклонники посоветовали Анне почаще выбирать для выходов провокационные наряды, а кто-то выразил надежду видеть актрису в подобном виде и в повседневной жизни.
На днях Анна Снаткина наконец показала общественности свою дочь Веронику, рожденную в браке с шоуменом Виктором Васильевым. Актриса вывела наследницу на подиум в рамках показа дизайнера Валентина Юдашкина. Ранее артистка объяснила, почему предпочитала не афишировать девочку.
Анна Снаткина призналась, что рождение ребенка далось ей непросто. "Нам с Вероникой пришлось помучиться. Именно поэтому я не хочу никому ее показывать, хочу, чтобы она оставалась только нашей", – рассказала актриса.
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