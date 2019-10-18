Разлученная с мужем Снаткина о рождении второго ребенка

12 октября Анна Снаткина и Виктор Васильев отметили седьмую годовщину свадьбы. Отметим, что торжество проходило в одном из дворцов Санкт-Петербурга в рамках строгой секретности. На церемонии присутствовали только самые близкие. А в апреле следующего года артистка подарила супругу дочь Веронику.
В свежем интервью Снаткина призналась, что важную дату они с Васильевым отметили по отдельности. "Поговорили по телефону, так как Витя находится на съемках за границей. При встрече вручим друг другу подарочки. Специально приобрела браслеты, которые он так любит. А вообще, мы обычно не ждем поводов и делаем приятные сюрпризы просто так. Супруг очень часто покупает мне цветы", – рассказала популярная актриса.
По словам артистки, в семье царит равноправие. "Уважение между мужем и женой так же важно, как взаимопонимание и дружба. У нас нет такого, что один главнее другого. Если Витя на съемках, то я остаюсь с дочкой и прикрываю весь быт, и наоборот. Все проблемы решаем сообща: садимся за стол и разговариваем. Мы никогда не кричим", – отметила Анна.
Она не скрывает, что у них с мужем происходят конфликты. К тому же у каждого есть свое мнение. "Знаете, крепкий брак – прекрасная, но сложная работа. Надо постоянно учиться, извлекать уроки и не повторять ошибок. Мы же воспитываем замечательную дочь!" – пояснила Снаткина.
Наследнице Анны и Виктора шесть лет. Актриса призналась, что Вероника просит сестренку. "Дочь недавно удивила словами: "Мам, я подумала и решила, что ты должна родить сестру, так как мальчики, когда вырастают, становятся вредными и обижают девочек!" Спросила, с чего она это взяла. Ответ дочки меня развеселил. Оказалось, что на детской площадке у Вероники есть подружка Тася, а у той – брат. Вот она и насмотрелась на их отношения", – цитирует актрису StarHit.
Звезда к прибавлению в семействе относится философски – как Бог даст. "В семье без малышей нет ощущения счастья в полной мере", – заключила Анна Снаткина.
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