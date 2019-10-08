Максим Галкин проявил повышенное внимание к Кристине Орбакайте

На снимке исполнительница предстала в вечернем платье бледно-пурпурного цвета и пиджаке приглушенного тона. Видно, что подол ее наряда крутится. Судя по всему, певица кружилась ради кадра, чтобы запечатлеть юбку в движении. Завершили нежный аутфит макияж в пастельных тонах и волосы, ниспадающие на плечи мягкими локонами.
"Наш мир весь наполнен загадкой и тайной,/ А жизнь в нем – лишь самый длинный урок./ Ничто не поверхностно и не случайно,/ Попробуй лишь только взглянуть между строк", – процитировала артистка Михаила Жванецкого.
Многие фолловеры пришли в восторг от увиденного. Самым первым оказался хвалебный комментарий от отчима Кристины. "Красотка!" – написал юморист Максим Галкин. Орбакайте так и не удосужилась ответить ему.
"Миллион раз соглашусь с Вами, Максим. Самая стильная, самая красивая, самая талантливая, самая умная!", "Наш лучик солнца", "Всегда прекрасна", "Интересный образ. Совершенно новый", "Шикарная!", "Наша королева!", "Кристина – достойная дочь достойной мамы!" – поддержали артиста восхищенные пользователи Сети.
Популярные темы форума
В каком возрасте лучше становиться отцом?
Самая некрасивая женщина в мире
Интернациональное имя ребенку
То что пишут бабы о себе и то что на самом деле.
Самый отстойный мужик
Ребенок от первого брака
Грета Тунберг
Самый классный мужик
Напишите сколько вам лет
Пнул за то что спалила еду