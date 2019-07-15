Известный участник "Дома-2" разбился в ДТП

Мужчина внезапно пропал из социальных сетей. Поклонники уже начали переживать, как вдруг он заявил о себе.
В своем Instagram-аккаунте Гобозов выложил снимок, который просто шокировал фанатов. Перебинтованная голова, опухший глаз – в таком состоянии шоумен предстал перед фолловерами.
Оказалось, Александр попал в серьезную аварию. Именно об этом он и рассказал под новым постом.
"Многим было интересно, что со мной и куда я пропал. Так вот, просто я попал в аварию и пролежал в больнице 10 дней. Сейчас со мной все в порядке, я выписался, чувствую себя хорошо", – поделился участник телестройки.
Он не стал раскрывать никаких подробностей об аварии. Более того, Гобозов отключил возможность комментировать пост, что совсем на него не похоже.
Напомним, у Александра есть сын Роберт, которого ему подарила экс-супруга Алиана Устиненко. Пара неоднократно пыталась сохранить отношения, но девушка так и не смогла принять нескончаемую ложь и гулянки мужа.
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