Бывшая жена отправила Гобозова из "Дома-2" на небеса

Экс-супруга звезды "Дома-2" Александра Гобозова Алиана Устиненко недавно вернулась на проект. Девушка пытается построить новые отношения, но прошлое мешает наладить личную жизнь.



Алиана пришла на лобное место с большим воздушным шаром, на котором красовался портрет бывшего мужа. Девушка решила отпустить его в воздух, тем самым открыв для себя новую страницу.

"Чтобы никто меня больше не ассоциировал, мне настолько все это надоело. Я, правда, хочу быть отдельной единицей. Сашу я больше не люблю. Мое сердце свободно", – произнесла Алиана, и шарик взмыл в небо.

Напомним, Александр Гобозов и Алиана Устиненко сыграли свадьбу в то время, пока были участниками "Дома-2". На шоу у них появился ребенок. Даже мама Александра Гобозова Ольга Васильевна принимала участие в съемках. Однако семейную жизнь на такой основе построить не получилось.

"В моей жизни было три свадьбы и все они – с одной и той же женщиной. Мы много раз давали друг другу еще один шанс. В наших отношениях не осталось ничего, кроме ссор, ругани и претензий. В данный момент я считаю, что наше воссоединение невозможно", – сообщил Александр прессе сразу после развода.

У Алианы пока не получается построить отношения на телестройке. Участники мужского пола обходят девушку стороной. Однако Майя Донцова уверена, что Устиненко положила глаз на ее парня Алексея Купина.

Экс-супруга Гобозова была в ярости, узнав про обвинения. Она не пожалела времени и сил и написала разгромный пост в своем Instagram. "Не понимаю, почему до сих пор в паре Купиных ведутся разговоры обо мне, когда я вообще не интересуюсь их личной жизнью. Ребята давно улетели на остров, я вообще была в отпуске с ребенком. Но тут я узнаю, что на островах обсуждают, якобы я писала Лешиной маме смс-ки, хочу сказать что это абсолютная ложь, зачем это нужно, когда Майя говорит что не хочет чтобы ее обсуждали в контексте треугольников. Для темы? Для движухи? Конкуренция в конкурсе "Человек Года" ? Для чего объясните мне? Причем никаких доказательств к сожалению нет, просто пустые слова (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – высказалась раздосадованная девушка.