Покопавшуюся в грязном белье Абдулова Кудрявцеву разнесли в пух и прах

Многие поклонники осудили Азизу за излишнюю откровенность. Обыватели считают, что раскрывать подробности личной жизни умершего Абдулова, порочить его имя – низко. Артист, к сожалению, уже не может за себя постоять и, в случае чего, опровергнуть сказанное.
О том, что Азизе стоило держать язык за зубами считает и певица Миранда. Артистка осудила коллегу по цеху.
"Забытая поп-певица Азиза решила хайпануть на том, что вывалила свое грязное белье перед многомиллионной аудиторией. Мало того, что на протяжении всей программы она рассказывает о бесчисленных связях с разными мужчинами, так еще и не смогла обойти тему с покойным Александром Абдуловым. Легко говорить, когда человек ушел из жизни и ничего уже не ответит. Зачем чернить память достойного человека", – сказала вокалиста в беседе с корреспондентом "Дни.ру".
Досталось от Миранды и Лере Кудрявцевой. Именно в программе телеведущей Азиза делилась воспоминаниями об Александре Абдулове.
"Интерес программы подогревает Лера Кудрявцева, задача которой, поддерживать рейтинг, отсюда неуместные и слишком интимные вопросы. Ведь люди любят смотреть на скелеты в шкафу, тем более у знаменитостей. Неужели нет более важных вопросов чем про секс и тех, с кем он был. Почему нельзя спросить, чего хотела добиться Азиза в жизни и карьере, к чему стремилась и что не удалось реализовать. Слишком много откровенностей, зачем это? Дешевый и никому не нужный пиар", – разнесла в пух и прах телеведущую вокалистка.
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