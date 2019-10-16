Народная артистка РСФСР Наталья Белохвостикова попала в реанимацию после операции на сердце в московской клинике. Медики оценивают состояние актрисы как тяжелое.
Как сообщает РЕН ТВ, Наталья Белохвостникова обратилась к врачам самостоятельно. Она пожаловалась на нарушение сердечного ритма.
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