"Племя обезьян": скандалист Панин оплевал россиян

Не так давно стало известно, что в России собираются принять закон, согласно которому родителей курящих детей будут привлекать к ответственности. Проект предполагает, что отцов и матерей дымящих несовершеннолетних будут ожидать такие санкции, как предупреждение, штраф до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.
С Алексеем Паниным связались для того, чтобы взять у него комментарий о сложившейся ситуации. Напомним, актер является отцом. Корреспонденты издания "Политэксперт" рассчитывали получить развернутое авторитетное мнение, но их ожидало нечто другое.
Вместо того, чтобы высказать аргументированную точку зрения, артист внезапно открестился от своей родины. Он сказал, что Россия и ее жизнь ему крайне неинтересны. Кроме того, не забыл звезда сериала "Солдаты" пройтись и по соотечественникам.
"А в России живет общество неандертальцев. Есть исключения – образованные и развитые люди, но все остальное российское общество – это племя обезьян..." – высказался Панин.
Ранее Алексей уже был замечен в неоднозначном поведении. Он выкладывал видео, на котором запечатлена десятилетняя дочь. Примечательным оказался тот факт, что девочка позировала с сигаретой в руках. Похоже, актера совершенно не смущали последствия воздействия табачного дыма на детский организм.
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