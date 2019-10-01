"На дне морском": Свиридова оторопела из-за пропавшего Крымского моста

По словам знаменитости, родные долго отговаривали ее от этой поездки. Вокалистке сулили различные неприятности по дороге, однако на практике все было не так страшно.
Алена Свиридова не стала скрывать, что с ней случился казус на подъезде к Керченскому проливу. С экрана навигации, которая установлена в иномарке певицы, пропал Крымский мост. Заморский аппарат не хотел показывать дорогу к нему. Вместо этого оторопевшую вокалистку отправляли на паромную переправу. Когда же Свиридова все-таки въехала на транспортный переход через пролив, бортовой компьютер показывал, что она находится "либо в космосе, либо на дне морском".
"Оценивать ситуацию с Крымом можно, безусловно, по-разному. Все имеют право на собственное мнение. Но не видеть очевидного – это смешно", – написала Алена Свиридова в личном "Инстаграм".
Ниже знаменитость посоветовала путешественникам на этом отрезке пути пользоваться навигатором "Яндекса". Также Алена Свиридова опубликовала пару видеозаписей, на которых показала, как разминается после многочасового нахождения за рулем.
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