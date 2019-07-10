"В гримерке": Свиридова в подробностях рассказала о смерти

56-летняя певица сделала откровенное признание. Алена Свиридова поведала, как именно хочет умереть.

По словам исполнительницы, она не знает никого из своих коллег в возрасте, кто отказался бы от предложения отправиться на гастроли. И сама она придерживается такой же позиции.

Алена Свиридова отметила, что если ей надоест петь, она отдаст всю себя писательской деятельности. Но пока ей нравится выступать, артистка готова выходить на сцену до конца своих дней.

"Жажду смерти на сцене, желательно в гримерке, чтобы публика не подверглась шокирующему действию. Прекрасно же!" – цитирует Алену Свиридову Teleprogramma.pro. О пенсионном возрасте звезда не переживает. Она призналась, что стройная фигура досталась ей от природы. По словам знаменитости, ей не требуется особых усилий, чтобы привести себя в форму.

Ранее Алена Свиридова поделилась в Instagram снимком, на котором запечатлена без косметики. Свой возраст она не скрывает, а поклонники отмечают, что певица выглядит заметно моложе своих лет.

Несколько лет назад Алена Свиридова стала встречаться с Давидом Варданяном. Мужчина на 16 лет моложе артистки, однако разница в возрасте влюбленных не смущает. Более того, регулярно в Сети появляются слухи о тайной свадьбе звезды 90-х и ее избранника. Сама же певица говорила о том, что замуж не стремится, поскольку штамп в паспорте, по ее мнению, способен лишь испортить отношения.