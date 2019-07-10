"В гримерке": Свиридова в подробностях рассказала о смерти
По словам исполнительницы, она не знает никого из своих коллег в возрасте, кто отказался бы от предложения отправиться на гастроли. И сама она придерживается такой же позиции.
Алена Свиридова отметила, что если ей надоест петь, она отдаст всю себя писательской деятельности. Но пока ей нравится выступать, артистка готова выходить на сцену до конца своих дней.
"Жажду смерти на сцене, желательно в гримерке, чтобы публика не подверглась шокирующему действию. Прекрасно же!" – цитирует Алену Свиридову Teleprogramma.pro. О пенсионном возрасте звезда не переживает. Она призналась, что стройная фигура досталась ей от природы. По словам знаменитости, ей не требуется особых усилий, чтобы привести себя в форму.
Ранее Алена Свиридова поделилась в Instagram снимком, на котором запечатлена без косметики. Свой возраст она не скрывает, а поклонники отмечают, что певица выглядит заметно моложе своих лет.
Несколько лет назад Алена Свиридова стала встречаться с Давидом Варданяном. Мужчина на 16 лет моложе артистки, однако разница в возрасте влюбленных не смущает. Более того, регулярно в Сети появляются слухи о тайной свадьбе звезды 90-х и ее избранника. Сама же певица говорила о том, что замуж не стремится, поскольку штамп в паспорте, по ее мнению, способен лишь испортить отношения.
Знаменитую актрису сняли на балконе
Артист стал жертвой телевизионщиков
Поклонники пришли в восторг
Телеведущего осудили за смелый поступок
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Обмен старой жены на новую
Почему так ненавидят русских в Грузии
Астролог сказал, что мы несовместимы
Жесткий секс
Я не могу продолжать жить после смерти собаки
Пугачева обнаглела
Не надо лезть в чужую жизнь, если не хочешь в ней остаться.
Почему бывшие подруги, друзья уже неинтересны?
Не дает мне денег
аборт
Дерипаска виновен в наводнении в Иркутской области?
Зеленский и неадекватен или умело притворяется?
Отец напивается и поднимает руку
13 лет не слушается совсем
Отношения с богатым мужчипной
Подруга отбила моего парня
Самолёт не доверяю,только поезд.
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Не получается забеременеть
Вы только посмотрите, как расцвел Собянин при Москве!
Оформил на меня свой кредит
Очень навязчивый
Зеленский реальный идиот или умело притворяется?
Если дорогу Вам перешла черная кошка, это значит, что просто животное куда-то идет.
Как?
Должна платить за его долги
Макдональдс
Нельзя всем дать все, потому что всех много, а всего мало.
Отношения на расстоянии?