"Какой страшный!": Топалов возмутил "постельным" фото

Популярный певец разместил домашнее селфи в своем микроблоге в Instagram. Многие подписчики Влада Топалова остались недовольны постом и раскритиковали внешность музыканта.

На снимке, опубликованном в минувший понедельник, исполнитель лежит в постели и широко улыбается в объектив камеры. "Вот такое настроение вы мне дарите! Спасибо! Всем такого же и желаю", – написал Влад Топалов.

Некоторые пользователи отметили, что музыкант сильно изменился и стал выглядеть отталкивающе. Один из подписчиков даже предположил, что причиной этого могло стать злоупотребление опасными веществами. "Что наркотики делают с людьми? Как шарпей", "Я испугалась", "На Джеки Чана похож", "Джеки, ты ли это?", "Какой страшный", – писали комментаторы.

Но поклонники Влада Топалова поспешили выступить в защиту певца. "Красивый и всегда веселый!", "Какой ты искренний!", "Всегда честный и открытый", "Такое настоящее счастье", "Заразительное фото! Улыбнулась!" – отмечали очарованные пользователи.



