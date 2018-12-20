Утяшева разделилась с Волей и призвала не бояться

Ляйсан Утяшева призналась, что не боится быть слабой, не боится озвучивать свои желания. Телеведущая убеждена, что женщины, которые тащат все на себе, в глубине души себя не любят.

Ляйсан Утяшева убеждена, что женщина – волшебница. Она объяснила: "Кем хочет, тем и станет. Все у нас в голове. Если думаешь, что не можешь чего-то добиться, – не добьешься. И если говоришь, что тебя постоянно бросают, – так и будет. А стоит переобуться в счастливую – и все изменится".

Популярная телеведущая дала совет, как этого добиться. Для начала, по мнению гимнастки, нужно перестать ждать оценок от других людей. "Нужно понимать себя и то, чего ты хочешь, быть уверенной и не ждать одобрения. И тогда жить станет проще. А еще мне кажется, что надо не бояться просить помощи. Многие же из нас как воспитаны? Я все сама! А вот не надо этого "сама". Если в какой-то момент ты не хочешь быть сильной, то не будь", – провозгласила Утяшева.

Она привела пример из жизни. Однажды муж, юморист Павел Воля, заметил, что Ляйсан буквально разрывается, тогда он предложил свою помощь, и она не стала отказываться. "Я попросила разделить обязанности в отношении детей. Он тогда больше взял на себя Роба, а я Софийку. Нужно о своих проблемах говорить вслух, иначе как мужчина поймет?" – задала риторический вопрос телеведущая.

Ляйсан согласилась, что с развитием социальных сетей и интернета люди стали реже разговаривать – и это плохо. "Нужно не бояться озвучивать свои желания, не бояться показаться слабой в чьих-то глазах. Мне всегда хочется спросить тех девчонок, которые живут со стереотипами "я все сама" и "мне так надо": почему вы себя так не любите? Вы хотите страдать? Конечно, нет!" – цитирует Ляйсан Утяшеву Glamour.