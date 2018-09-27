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Яббаров из "Дома-2" оправдался за зверское избиение любовницы

Илья Яббаров. Фото: instagram.com/yabbarov_555
Звезде телестройки Илье Яббарову вновь пришлось оправдываться. Бывшая любовница заявила, что он ее избил.

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Сегодня, 27 сентября, Дарья Осенкова, которая тоже недавно жила на "Доме-2" рассказала подписчикам своего миклоблога, что Илья нанес ей увечья. Она показала кровоточащую ссадину около глаза и огромный синяк вокруг.

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"Яббаров понесет наказание", – подытожила Осенкова. А после всем сообщила, что написала заявление в полицию.

Мужчина уверяет, что все это наглая ложь. Он советует Дарье прекратить говорить о нем гадости. "Все ерунда! Ничего она не погибла! Она клевещет на меня. У меня вся переписка есть, видеообращение, как она извиняется, что она все это выдумала и высосала из пальца", – объяснил молодой мужчина в интервью.

По словам участника телестройки, однажды он действительно с ней поругался и даже немного применил к ней физическую силу, но не такую, которая могла бы привести к таким жутким последствиям. Илья сообщил, что все эта грязь на него льется из-за давнего конфликта. "Еще когда мы с Аленой расстались, эта тема была, что она, якобы, со мной переспала. Я просто не люблю людей, которые врут", – поведал мужчина.

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Публикация от @dashaosenkova

Девушка несколько раз извинялась перед ним в переписке, но на людях продолжала поносить его. Тогда у Яббарова не выдержали нервы. "Естественно, я сорвался, дал ей подзатыльник, но на тет-е с Орловой я извинился, сказал, что поступил неправильно. Считаю, что она хайпует, делает тему", – рассудил участник "Дома-2".

Однако Илья не переживает особо по поводу обвинения в зверском избиении. Он подключил к своей проблеме друзей из правоохранительных органов, которые рассказали, что и как ему делать. "Никакого уголовного дела, это абсолютный бред…", – сообщил Яббаров изданию Dom2Life.ru.

Автор: Руслана Алексеева27 сентября 2018, 21:11
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