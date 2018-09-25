"Две женщины беременные": Яббаров после шокирующей новости сбежал из "Дома-2"

Илья Яббаров ушел из "Дома-2". Об этом он сообщил в своем микроблоге.

"НОВОСТЬ!!!! Все кто так долго хотел услышать!!! Сообщаю я покинул Проект!!!! Радуйтесь на здоровья!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Илья в Instagram. О причинах своего ухода Яббаров не обмолвился.

Примечательно, что незадолго до этого он вместе со своей возлюбленной Ритой Ларченко вернулся с сейшельского Острова любви. Молодые люди приехали с радостной новостью, которой поделились с Настей Ендальцевой и Оксаной Ряской.

"Рита беременна. Серьезно, реально. Только об этом сейчас пока никому не говорите. Задержка шесть дней. Теперь у меня две женщины беременные. Скоро Яббики будут!" – рассказал довольный Илья. "Это правда, у нее сейчас нет "дней". Они спят без "пиджачков", – подтвердила Настя Оксане.

Ряска была шокирована новостями, ведь от Яббарова уже беременна другая участница телестройки – Алена Рапунцель. Если интересное положение Ларченко подтвердится, то у Ильи будет сразу два младенца от разных женщин.

Возможно, внезапное решение звезды "Дома-2" сбежать с проекта связано с беременностью новой подруги. Ведь поклонники телестройки недолюбливают Илью за решение оставить Алену, а уж после новостей об интересном положении Риты его точно возненавидят.

Напомним, что несколько месяцев назад стало известно, что у Яббарова и Рапунцель-младшей будет ребенок. Поначалу молодые люди строили планы на совместное будущее и готовились создать крепкую семью. Однако постоянные дрязги разрушили их отношения. Участник "Дома-2" долго не страдал в одиночестве, через некоторое время он закрутил роман с Маргаритой Ларченко.