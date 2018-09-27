Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 сентября 2018 года
Петросян схватился за голову после вскрывшихся данных о миллионах любовницы
Юморист Евгений Петросян активно пользуется сетями. Пока Елена Степаненко отмалчивается по поводу громкого развода, ее муж делится с подписчиками в Instagram веселыми фотографиями.
Одна из таких стала поводом для пересудов. Снимок и самые интересные комментарии – в нашем материале.
"В башке плацента": беременная Тодоренко назвала причину расставания с Топаловым
Корреспондент Dni.Ru пообщался с беременной Региной Тодоренко. Звезда ошарашила журналиста неожиданным заявлением: она высказалась о своем женихе Владе Топалове.
Телеведущая рассказала, почему им пришлось ненадолго расстаться. Последние новости – в эксклюзивной статье.
Муж-изменник публично обратился к Ани Лорак
Красавица Ани Лорак 27 сентября отмечает юбилей – ей исполнилось 40 лет. Поздравляют певицу все без исключения: не смог пройти мимо и ее муж Мурат.
Он оставил артистке откровенное послание. Подробности – в материале Dni.Ru.
"Ничто не вечно": Кудрявцева сообщила о расставании
Телеведущая Лера Кудрявцева сделала громкое заявление. Она сообщила о расставании в эфире передачи "Секрет на миллион".
Темой обсуждения программы стала личная жизнь фигуриста Александра Жулина. В нашей статье – последние новости звезд шоу-бизнеса первой величины.
Обиженная Пугачева без приглашения заявилась на чужой праздник
Легендарный диктор Владимир Березин рассказал корреспонденту Dni.Ru о встречах с Пугачевой. Как оказалось, однажды Примадонна заявилась на большой праздник без приглашения.
Звали только Максима Галкина. Подробнее о казусе – в эксклюзивном материале.
Читайте последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 сентября 2018 года в разделе и специальных сюжетах!
Телеведущая открыто рассказала о личной жизни
Поэт в ужасе от вакханалии
Виновник торжества был ошарашен
Юморист старается не поддаваться хандре