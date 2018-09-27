"В башке плацента": беременная Тодоренко назвала причину расставания с Топаловым
Удивленные журналисты тут же набросились на Регину – что, мол такое, где же избранник, не расстались ли. "Все нормально у нас, Влад просто много работает и не любит такие мероприятия", – отшутилась Тодоренко. А уж как там обстоят у них дела – бог ведает.
Тодоренко в интервью Dni.Ru отказалась назвать страну, где будет рожать, пояснив: это "очень личное". Зато рассказала, как изменились ее пристрастия в одежде и еде во время беременности. "Мне порой кажется, что у меня теперь в башке плацента, – смеется Регина. – Я постоянно хочу есть. Но в моем положении пришлось отказаться от всякой вредной пищи – бургеров, пиццы, газировки. Обожаю всякие булки, круассаны, но и от них пришлось пока отказаться".
Не ходит Регина и в рестораны. "В еду там подмешивают всякие глютены, усилители вкусов, поэтому предпочитаю питаться дома", – объяснила телеведущая.
Что же касается гардероба, то его, понятное дело, пришлось менять. Хотя неожиданно пригодились и "бабушкины кофты", как Регина Тодоренко назвала широкую велюровую рубашку, в которой пришла на презентацию к Валерии.
Напомним, 25 июля 2018 года Регина объявила о своей помолвке с певцом Владом Топаловым. Позже она призналась: "В юности у меня был постер группы Smash! Я смотрела на него и уже тогда знала, что выйду замуж за "беленького" солиста. Собственно говоря, так и вышло. Он мне очень нравился!"
Правда, свадьба состоится только через год. "Я жду, когда все сбудется и в следующем году закачу веселую такую, хорошую вечеринку с огромной семьей, знакомыми, родственниками. Просто хочется, чтобы все эти заботы и хлопоты были приятными. Сейчас чуть-чуть другие заботы приятные", – рассказывала прессе беременная Тодоренко.
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