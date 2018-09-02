Ирина Винер рассказала о тяжелой химиотерапии Иосифа Кобзона

В Москве продолжается церемония прощания с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном. Очередь из желающих поклониться певцу растянулась на много сотен метров.



К этой минуте отдать дань уважения без преувеличения великому артисту и гражданину пришли множество актеров, ведущих и певцов – Елена Малышева, Арина Шарапова, Тамара Гвердцители, Надежда Бабкина, Лолита Милявская, Лев Лещенко, Аркадий Укупник, Бари Алибасов, Зара и Александр Морозов, Александр Ширвиндт...

"Иосиф Давыдович – не просто великий, легендарный артист, он святой", – убеждена тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.

"Кобзон много раз хотел уйти со сцены, но она не отпускала его, держала, – продолжает Ирина Александровна. – Даже перенеся тяжелую химиотерапию, он все равно продолжал выходить на сцену и радовать своим талантом, пел, словно молодой мальчик."

"Он помогал всем и всегда, и его добро было безграничным, – вспоминает тренер. – Помню, как на каком-то приеме в Кремле Кобзон подошел к главе нашего государства и стал просить помочь шахтерам какого-то забоя, которые попали в беду".

Напомним, Иосиф Кобзон скончался на 81-м году жизни от онкологического заболевания, с которым боролся полтора десятилетия. Его похоронят рядом с матерью в иудейской части Востряковского кладбища на юго-западе Москвы – такова была его последняя воля.

