Инфицированный Леонтьев оставил странное послание

Певец, которому врачи запретили выступать из-за обнаруженной на днях пневмонии, ошарашил сообщением на своей странице в Instagram. Он написал, что его концерт в зале "Фестивальный" в Сочи, где проходит "Новая волна", все же состоится.

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