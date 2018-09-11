Инфицированный Леонтьев оставил странное послание
Выступление намечено на 11 сентября. Валерий Леонтьев поблагодарил Игоря Крутого и его супругу за помощь. Отдельную благодарность он выразил врачам, друзьям и всем переживающим за его здоровье, за сочувствие и заботу.
Однако его послание получилось все же странным. "Неприспособленный болеть" встал на ноги… P.S. Поверьте, диктат эскулапов – а это был форменный диктат! – дался мне непросто", – сообщил музыкант. При этом неясно, что именно Леонтьев подразумевал под диктатом медиков.
В свою очередь поклонники пожелали певцу крепкого здоровья и попросили поберечь себя. Они отметили, что при таком серьезном заболевании не стоит так быстро рваться выступать. "Какая сцена, здоровье главнее! Сцена может подождать, главное, чтобы симптомы не повторились", "О чем думают Ваши друзья? К кровати Вас привязать нужно и лечить. Это не последняя "Волна" и сцена никуда не убежит, а здоровье нужно беречь", "Здоровье на первом месте! Выбор важен!" - посоветовали любимому певцу подписчики.
Напомним, в августе 2017-го от пневмонии скончался Олег Яковлев, знакомый по группе "Иванушки". Он был помещен в реанимацию с двусторонним воспалением легких. Медики подключили его к аппарату искусственного дыхания, но спасти не смогли.
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