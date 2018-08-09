На матерщинника Киркорова напали из-за дорогих цветастых штанов

Эксклюзив Интервью Скандальные откровения подруги Степаненко "У Вас – рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза Дом-2

Выбор читателей

"При мне на сцену он не выйдет": министр культуры запретил концерты Киркорова
Появились подробности родов Леры Кудрявцевой
Душераздирающие снимки потерявшей рассудок Тереховой
Похудевшая Степаненко подала на развод и потребовала миллиард
Владимир Винокур убит горем
партнеры
Четверг 9 августа
Лента новостей
21:24
В Москве автобус сбил пешехода
19:29
Гигантский лось шокировал водителей (видео)
18:50
Злой и завистливый: Москва осадила брехуна Порошенко
18:43
Больному раком Юдашкину вырезали почку и часть легкого
17:56
Названы дата и место прощания с Тамарой Дегтяревой
17:44
Кобзон: Врачи сказали, что мне осталось две недели
17:25
После секс-скандала с сыном олигарха российскую модель обвиняют в совращении подростка
17:14
За гибель девятилетней девочки накажут соцработника
17:03
Раскрыт источник баснословных богатств Бузовой
17:02
Разъяренный россиянин 10 раз ударил ножом жену
16:33
Что случилось с истощенной актрисой Симдянкиной
16:24
Актрису Тамару Дегтяреву годами пожирала коварная болезнь
16:00
Тает на глазах: разводящаяся с Питтом Джоли исхудала до 45 килограммов
15:55
Федора Смолова жестко наказали за ДТП на элитном авто
15:55
Оскандалившийся Кикабидзе набросился на Путина
15:41
Что утвердила "Единая Россия" в весеннюю сессию в здравоохранении
15:22
Народ возмущен постельными утехами голой Бледанс с особенным сыном
15:11
Актриса Тамара Дегтярева умерла после долгой борьбы с болезнью
15:01
Меланья Трамп явилась на прием в поношенном платье
14:49
Новая экономика: государство поможет заработать на старость
14:43
Звезда "Блестящих" прогнала мужа по просьбе сыновей
14:40
Как бывший муж Бузовой борется с раком
14:34
Инспекторы-взяточники перешли на "безнал"
14:29
Больной раком Успенский потерял сознание на глазах жены
14:22
В Петербурге похитили бизнесмена из-за 15 тысяч рублей
14:10
На пляже в Подмосковье сгорел бар
13:55
Подтверждена страшная опасность мобильных телефонов
13:54
Пореченков оставил жену с тремя детьми
13:46
Пышка из "Дома-2" навязала жениху-дистрофику свою фамилию
13:44
В Таиланде монаха приговорили к 114 годам тюрьмы
13:21
Станции "Лефортово" и "Авиамоторная" связали тоннелями
13:19
В Башкирии после дождя рухнула стена общежития
13:17
Федор Смолов перешел в "Локомотив"
13:14
Киев в истерике из-за бегства украинских звезд
13:10
Известная актриса родила в 54 и сияет от счастья
13:08
Пенсионер на Priora сбил девушку – лейтенанта полиции
12:49
Фонду помощи тяжелобольным грозит закрытие
12:48
На уральском заводе рабочего насмерть придавило балкой
12:42
Из окна многоэтажки в Тюмени выпал ребенок
12:37
Семья мешает спасению сестер Хачатурян
12:32
Жванецкий жестко отреагировал на печальный диагноз Хазанова
12:31
Как интернет-магазины экономят ваши деньги
12:29
При ремонте больницы под Омском покалечился рабочий
12:23
В перевернувшейся машине с пьяным водителем погиб ребенок
12:10
Члены "банды ГТА" умрут в тюрьме
12:02
Всемирно известный коуч Тони Роббинс выступит в Москве
11:52
США одним махом убили все старания Путина
11:51
На детскую площадку в Ростове упало дерево
11:42
Тяжелобольная российская актриса при смерти
11:25
Как быть счастливым без детей
11:22
Пьяный ребенок на угнанной машине устроил две аварии в Приамурье
11:06
От Тутберидзе сбежала еще одна фигуристка
11:02
Спрятали два бюджета страны: у россиян отнимут накопления
10:54
"Вся жизнь напоказ": молодая любовница Петросяна похорошела
10:52
Курс доллара резко подскочил
10:42
На Украине после ДТП перевернулся автобус с пассажирами (фото)
10:35
Москвичку обокрали на 13 миллионов
10:30
Лера Кудрявцева о рождении ребенка
10:20
Гигантская дыра в атмосфере Земли напугала ученых
10:09
Идолы завтрашнего дня: блокчейн захватывает медиа
10:06
В Мексике выкопали скелет "инопланетянина" (фото)
09:52
"Дебилы и моральные уроды": Волочкова поиздевалась над россиянами
09:51
Тело россиянина две недели пролежало в лесу в Таиланде
09:44
Тереза Мэй удивила неуклюжим шпагатом
09:42
Из колонии на Урале сбежал преступник-рецидивист
09:34
На Украине завели дело на поймавших педофила селян
09:23
Степаненко может проиграть в битве за миллиард
09:23
Восьмилетний ребенок сломал позвоночник на тарзанке
09:10
Названы причины обрушения курса рубля
08:58
На дороге под Москвой нашли застреленного мужчину
08:50
Две улицы в Москве перекроют до 30 сентября
08:40
Дочь пошла по стопам Горшка из "Короля и Шута"
08:31
Россия взвыла от новых санкций США
08:28
После борьбы с раком Юлия Волкова вышла замуж
08:05
Питт публично унизил Джоли
07:43
Больная раком жена Асада выступила с обращением
21:59
Довел до слез: Малахов вынул душу из бывшей жены насильника Хачатуряна
21:56
Садальский обнаружил подлый обман в истории с разводом Долиной
21:32
Захарова разнесла США за "слив" переговоров Путина и Трампа
21:31
Как живет единственная дочь Петросяна
21:16
"Любой день может стать похоронным": жена спасает тяжелобольного Гафта
20:44
"Сними штору с себя": нежная Волочкова попала впросак
20:40
Страшная авария с участием Ангелины Вовк попала на видео
20:16
Известный певец насмерть сбил пешехода
20:00
Это заговор: настоящая причина развода Петросяна и Степаненко вызвала шок
19:35
"Порно и иконы": что отправлял насильник Хачатурян подругам дочерей
19:05
Кандидат Собянин: МНПЗ закроет "грязные" производственные установки
18:56
"Ломятся прямо в дом!": адвокат Петросяна забил тревогу
18:43
"Он тупой": Водонаева резко высказалась о муже-изменнике Лорак
18:21
68-летний Ричард Гир станет отцом во второй раз
18:19
"Получила от него миллионы": Брэд Питт отбился от лживой Анджелины Джоли
18:08
Джигурда решил выкопать гроб покойной возлюбленной
17:30
У красавицы-жены Асада нашли рук груди
17:22
Курс доллара взлетел из-за новых санкций
17:11
Покалеченный Головин рассказал о тяжелой травме
17:06
Центр Уфы перекрыли из-за сообщения о бомбе
16:53
Невеста променяла Кличко на молодого красавчика
16:51
Глава крупной корпорации скончался в Удмуртии
16:47
По пути из Самары в Екатеринбург пропали три человека
16:32
Осиный улей навел шороху в Тюмени
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Степаненко может проиграть в битве за миллиард
Оскандалившийся Кикабидзе набросился на Путина
"Дебилы и моральные уроды": Волочкова поиздевалась над россиянами
"Джигарханян совсем плох": начались тайные переговоры о судьбе театра
"Забыла о христианской добродетели!": подруга убита лицемерием Степаненко
Как живет единственная дочь Петросяна
Шоу-бизнес

На матерщинника Киркорова напали из-за дорогих цветастых штанов

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov
Певец Филипп Киркоров остается верен традициям. Он опять послал поклонников в пешее эротическое путешествие.
прочитано 892 раза

Все началось с того, как Филипп опубликовал в Instagram снимок с отдыха на Сардинии. На фото он запечатлен в компании продюсера Яны Рудковкой и некой женщины. Также важно отметить, что персоны в кадре были облачены в пестрые наряды Versace и Dolce & Gabbana. На девушках были платья с черно-золотым принтом, а на певце черная футболка с логотипом и цветастые шорты.

ПО ТЕМЕ

"Пугачева приучила меня к негативу": неожиданное признание Киркорова

После страшного пожара в Греции Киркоров показал третьего ребенка

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Интернет-обывателям одежда звезд показалась слишком вычурной и нестильной, о чем они тут же сообщили своим кумирам. Одежду Киркорова и Рудковской обозвали "петушиной", "клоунской" и "колхозной". Также фолловеры отметили, что за рубежом состоятельные люди и звезды шоу-бизнеса одеваются очень скромно, а кичатся брендовой одеждой только "лохи" и "выпендрежники".

Яна на язвительные уколы пользователей Сети реагировала спокойно, рассудительно и с юмором. Она напомнила комментаторам про американскую певицу Бейонсе, которая обожает носить эти же премиальные марки.

После к обсуждению присоединился Киркоров. Он с ходу предложил продюсеру "в наших добрых традициях" посылать всех нападающих недоброжелателей на три буквы. А после для примера покрыл матом одного из комментаторов.

Вызывающее поведение артиста тут же вызвало массу откликов. Множество людей заявили, что после такого отпишутся от поп-короля. Другие же приняли правила игры и принялись посылать Киркорова в ответ в таком же ключе.

Напомним, что Филиппу не впервой оказываться в центре сандала. В 2004 году он выгнал журналистку со своей пресс-конференции Ирину Ароян, чьи вопросы ему не понравились. "Меня раздражают ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон", – кричал ей в запале раздраженный певец, не забывая ввернуть в свою речь матерное словцо. А в 2010-м Киркоров за кулисами "Золотого граммофона поругался с режиссером" Мариной Яблоковой и надавал ей тумаков.

Автор: Руслана Алексеева9 августа 2018, 22:01
ФОТОРЕПОРТАЖ

Киркоров потряс Азербайджан своими перьями

567

комментарии

Политика

Злой и завистливый: Москва осадила брехуна Порошенко
США одним махом убили все старания Путина
Россия взвыла от новых санкций США
Захарова разнесла США за "слив" переговоров Путина и Трампа

Шоу-бизнес

На матерщинника Киркорова напали из-за дорогих цветастых штанов
Любовница приехала проститься со скончавшимся от сердечного приступа Фоменко
Загорелый Виторган не сводит глаз со "своих девочек"
Лазарев потрясен смертью режиссера Брусникина

Проишествия

Семья мешает спасению сестер Хачатурян
Довел до слез: Малахов вынул душу из бывшей жены насильника Хачатуряна
Сестрам-убийцам в одиночных камерах срочно зовут врача
Известного актера жестоко избили в центре Москвы

Lifestyle

Актрису Тамару Дегтяреву годами пожирала коварная болезнь
Дочь пошла по стопам Горшка из "Короля и Шута"
Народного артиста Бортника срочно доставили в больницу
Машков стал миллиардером
Шоу-бизнес

Питт публично унизил Джоли

Бывший возлюбленный через адвокатов упрекнул актрису во лжи
Шоу-бизнес

После борьбы с раком Юлия Волкова вышла замуж

Артистку поздравили фанаты и коллеги
Шоу-бизнес

Больному раком Юдашкину вырезали почку и часть легкого

Стали известны подробности лечения дизайнера
Шоу-бизнес

Любовница обратилась к публике после позорного видео с мужем Ани Лорак

Девушка посетовала, что ее "достали"

Гороскоп

Тяжелая болезнь открыла глаза Борису Моисееву
Врачи будут лечить Жукова всю жизнь
Астрологический прогноз с 6 по 12 августа 2018 года
Шоу "Давай поженимся!" останется без одной ведущей

Фоторепортажи

Известная актриса родила в 54 и сияет от счастья
Безруков женился на известной певице с пышными формами
Что годы сделали с Ротару
Кандидатки на звание "Мисс Бум-Бум" показали прелести

Спорт

От Тутберидзе сбежала еще одна фигуристка
Покалеченный Головин рассказал о тяжелой травме
Сбежавшую из России Медведеву побили на льду
Обнаглевший Смолов после аварии пошел под суд

Регионы

Ужасающее ЧП: на Крымском мосту пролилась кровь
Турчак призвал регионы включаться в цифровизацию
Раздевшуюся ради Тимати учительницу гонят с работы
Актриса Анна Соколова работала на износ перед смертью
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru