На матерщинника Киркорова напали из-за дорогих цветастых штанов

Певец Филипп Киркоров остается верен традициям. Он опять послал поклонников в пешее эротическое путешествие.

Все началось с того, как Филипп опубликовал в Instagram снимок с отдыха на Сардинии. На фото он запечатлен в компании продюсера Яны Рудковкой и некой женщины. Также важно отметить, что персоны в кадре были облачены в пестрые наряды Versace и Dolce & Gabbana. На девушках были платья с черно-золотым принтом, а на певце черная футболка с логотипом и цветастые шорты.

Интернет-обывателям одежда звезд показалась слишком вычурной и нестильной, о чем они тут же сообщили своим кумирам. Одежду Киркорова и Рудковской обозвали "петушиной", "клоунской" и "колхозной". Также фолловеры отметили, что за рубежом состоятельные люди и звезды шоу-бизнеса одеваются очень скромно, а кичатся брендовой одеждой только "лохи" и "выпендрежники".

Яна на язвительные уколы пользователей Сети реагировала спокойно, рассудительно и с юмором. Она напомнила комментаторам про американскую певицу Бейонсе, которая обожает носить эти же премиальные марки.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 4 Авг 2018 в 12:35 PDT

После к обсуждению присоединился Киркоров. Он с ходу предложил продюсеру "в наших добрых традициях" посылать всех нападающих недоброжелателей на три буквы. А после для примера покрыл матом одного из комментаторов.

Вызывающее поведение артиста тут же вызвало массу откликов. Множество людей заявили, что после такого отпишутся от поп-короля. Другие же приняли правила игры и принялись посылать Киркорова в ответ в таком же ключе.

Напомним, что Филиппу не впервой оказываться в центре сандала. В 2004 году он выгнал журналистку со своей пресс-конференции Ирину Ароян, чьи вопросы ему не понравились. "Меня раздражают ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон", – кричал ей в запале раздраженный певец, не забывая ввернуть в свою речь матерное словцо. А в 2010-м Киркоров за кулисами "Золотого граммофона поругался с режиссером" Мариной Яблоковой и надавал ей тумаков.